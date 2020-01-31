



48-летнего мужчину и 26-летнюю женщину признали виновными в групповом убийстве заведомо малолетней с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч.2 ст. 139 УК РБ). Санкция статьи предусматривает от 8 до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертная казнь.





Напомним, что последние два вида наказания в Беларуси к женщинам не применяются.





Рассмотрение апелляционной жалобы прошло в закрытом режиме.





В суд привезли лишь Виктора Сергеля. По данным TUT.BY, на его приговор подали апелляцию адвокаты. А вот на приговор Наталье Колб писали жалобу и ее защитники, и сама женщина.





На процесс пришел потерпевший по делу — отец убитой девочки и супруг обвиняемой Леонид. Ему тяжело дается разговор. На вопрос о том, каков был мотив у обвиняемых и что они говорили в последнем слове, мужчина ответил:





«Не хочу говорить. Да, [следствие выяснило это], но говорить об этом я не хочу», — ответил потерпевший.





Журналистов попросили покинуть зал.









Осужденный Виктор Сергель все время до начала процесса молчал и даже не поднял глаз. В зале остался лишь один зритель: отец убитой девочки.





Гособвинителем по делу выступает представитель Генпрокуратуры Александр Мирончик.





Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова, приговор Брестского областного суда оставлен без изменения, а жалобы - без удовлетворения.





Приговор вступил в законную силу.