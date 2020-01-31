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Расстрелять! Верховный суд оставил в силе приговор убийце 8-месячной малышки из Лунинца

Cудебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела 31 января апелляционную жалобу Виктора Сергеля и Натальи Колб на смертный приговор, вынесенный Брестским областным судом 25 октября 2019 года.


48-летнего мужчину и 26-летнюю женщину признали виновными в групповом убийстве заведомо малолетней с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч.2 ст. 139 УК РБ). Санкция статьи предусматривает от 8 до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертная казнь.

Напомним, что последние два вида наказания в Беларуси к женщинам не применяются.

Рассмотрение апелляционной жалобы прошло в закрытом режиме.

В суд привезли лишь Виктора Сергеля. По данным TUT.BY, на его приговор подали апелляцию адвокаты. А вот на приговор Наталье Колб писали жалобу и ее защитники, и сама женщина.

На процесс пришел потерпевший по делу — отец убитой девочки и супруг обвиняемой Леонид. Ему тяжело дается разговор. На вопрос о том, каков был мотив у обвиняемых и что они говорили в последнем слове, мужчина ответил: 

«Не хочу говорить. Да, [следствие выяснило это], но говорить об этом я не хочу», — ответил потерпевший.

Журналистов попросили покинуть зал.


Осужденный Виктор Сергель все время до начала процесса молчал и даже не поднял глаз. В зале остался лишь один зритель: отец убитой девочки.

Гособвинителем по делу выступает представитель Генпрокуратуры Александр Мирончик.

Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова, приговор Брестского областного суда оставлен без изменения, а жалобы - без удовлетворения. 

Приговор вступил в законную силу.
Источник: spring96.org
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