Четырехлетний ребенок умер после посещения стоматолога. СК выясняет причину
В конце прошлой недели по городу стали распространяться слухи о смерти маленького мальчика. Якобы ребенок умер в больнице от инфекции, которую ему занесли при посещении одной из барановичских стоматологий.
фото носит иллюстративный характер
Что на самом деле произошло, Intex-press прокомментировал Следственный комитет.
По слухам, после посещения зубного врача у мальчика несколько дней болел зуб, а потом повысилась температура. Его доставили в больницу, где спустя несколько дней он умер. Причины смерти высказывались разные, кто-то даже утверждал, что мальчик скончался от менингита.
В Следственном комитете подтвердили факт смерти 4-летнего ребенка в Барановичах. Как рассказала Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета, 20 января мальчик с острой зубной болью был госпитализирован в больницу, где скончался 24 января.
Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка.
Предварительно «смерть мальчика не имеет признаков криминального характера и не связана с вирусными заболеваниями».
По данному факту Барановичским межрайонным отделом СК проводится проверка.
15:08 31/01/2020
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