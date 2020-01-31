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Четырехлетний ребенок умер после посещения стоматолога. СК выясняет причину

В конце прошлой недели по городу стали распространяться слухи о смерти маленького мальчика. Якобы ребенок умер в больнице от инфекции, которую ему занесли при посещении одной из барановичских стоматологий.

фото носит иллюстративный характер

Что на самом деле произошло, Intex-press прокомментировал Следственный комитет.

По слухам, после посещения зубного врача у мальчика несколько дней болел зуб, а потом повысилась температура. Его доставили в больницу, где спустя несколько дней он умер. Причины смерти высказывались разные, кто-то даже утверждал, что мальчик скончался от менингита.

В Следственном комитете подтвердили факт смерти 4-летнего ребенка в Барановичах. Как рассказала Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета, 20 января мальчик с острой зубной болью был госпитализирован в больницу, где скончался 24 января. 


Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка. 

Предварительно «смерть мальчика не имеет признаков криминального характера и не связана с вирусными заболеваниями».

По данному факту Барановичским межрайонным отделом СК проводится проверка.
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