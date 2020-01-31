В дом пенсионера в агрогородке Буйничи 57-летний житель Могилева забрел вечером. Как будто случайно. С будущей жертвой он даже не был знаком, передает СТВ.





"Мужчина ехал на легковой машине, осветил фарами и остановился. Он думал, что этому старику плохо, который живет там. Оказалось, сидит человек в крови весь", - рассказывает жительница агрогородка.





О погибшем пенсионере и его дочерью местные отзываются положительно. А вот о подозреваемом, наоборот: 6 судимостей за кражи, алкоголь и разгульная жизнь.





"Ни за что! Он был пьяный просто, и все. Пришел, и что ему стукнуло? Говорили, что он сидел, неоднократно, наверно. И нож лежал там", - сокрушается местная жительница.





"В ходе личного обыска обнаружено имущество потерпевших, а на месте происшествия найдены его личные вещи. В данный момент следователями проведен допрос подозреваемого, его проверка показаний на месте. В момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения" - рассказывает официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович





Что послужило мотивом зверского преступления, и как именно убили отца и дочь – пока остается тайной следствия.





Назначен ряд экспертиз.







