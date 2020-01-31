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СК о трупе в Свислочи: смерть не носит криминальный характер

Прямо сейчас следователи работают на месте обнаружения тела женщины в Свислочи.

Напомним, утром 31 января прохожими вблизи концертного зала ''Минск'' в реке Свислочь было обнаружено тело 66-летней женщины. 



По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер, при осмотре тела телесных повреждений не обнаружено. Родственники уведомлены о произошедшем и опознали погибшую. 

Вчера вечером муж погибшей заявил о ее безвестном исчезновении. 

В целях установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Проводится проверка.
"Белорусский партизан"
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