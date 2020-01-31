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Еще одно расстрельное дело: мужчину обвинили в жестоком убийстве четырехлетней дочки

Как сообщалось ранее, 18 октября 2019 года в больницу с множественными телесными повреждениями была доставлена четырехлетняя девочка, которая спустя два дня, не приходя в сознание, скончалась.


Следствием установлено, что в период времени с 12 по 18 октября 2019 года по месту жительства 25-летний житель Зельвенского района систематически избивал своих малолетних дочерей руками и ногами, а также предметами, которые попадались под руки (веником, мухобойкой, ремнем, тапком). 

По данным следствия, вечером 18 октября 2019 года, отец, будучи в агрессивном состоянии из-за непослушания старшей дочери, нанес ей множественные удары руками, ногами, черенком веника, дважды бросил о тахту, в результате чего девочка в последствии и умерла.

В момент совершения противоправных действий обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно выводам экспертов, обвиняемый в момент совершения противоправных действий каким-либо психическим расстройством не страдал, мог сознавать фактический характер, общественную опасность и значение своих действий и руководить ими.


Следователи предъявили мужчине обвинение по ч. 2 ст. 154 (истязание) и п.п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Свою вину в инкриминируемых ему деяниях мужчина не признал. 

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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