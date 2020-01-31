Растаев: Может, все-таки будем беречь детей от живодеров с указками?

Осенью прошлого года страну всколыхнула история, произошедшая в одной из школ Гомеля: учитель грубо обматерила ученика во время урока. Школьники сняли случившееся на мобильник, и видео стало достоянием общественности. Местные чиновники в кои-то веки поступили правильно: матершинница была уволена.





Общественность начала, было, аплодировать, да не тут-то было: история дошла до ушей президента и тот взлютовал. Не потому, что белорусский учитель позволил себе материться при детях – нет, потому что учителя этого уволили, прислушавшись к гласу народа. Нашли, понимаешь, к чему прислушиваться!





Учителя – важный ресурс белорусской «стабильности», один из ее хитроспаянных столпов. Без них «элегантные победы», которыми нас изумляют от выборов к выборам, давались бы не так легко.





Как и двум другим столпам – госСМИ и милиции – учителям у нас фактически выдан ярлык на вседозволенность. Наказывают их редко – только когда бревно совсем уж не лезет в глаз. Случай в гомельской школе, по мнению президента, был не из таких.





– Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя, – обрушился гарант отечественной обсценности на чиновников. – Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то!





Ситуация в момент была переиграна: матершинницу восстановили на прежнем месте, а чиновники, ее увольнявшие, огребли нагоняи и выговоры. Некоторых освободили от занимаемой должности. Белорусские же учителя в качестве пардона получили милый подарочек: ученикам запретили пользоваться мобильниками.





Учителя жест оценили – последовавшие вскоре парламентские «выборы» прошли без сучка и задоринки. Если не считать досадный инцидент с бесцеремонным вбросом бюллетеней. Ну так то ж не учителя виноваты, а «мудаки и придурки» с их провокациями!









в одной из местных школ педагог покалечила ученицу – надорвала ей ухо – да так, что ребенка пришлось везти в больницу, накладывать швы. То есть, до откручивания головы дело пока не дошло, но почин уже положен. Не пропало втуне и высочайшее добро на откручивание голов. Полгода не прошло, а гомельская образовательная вотчина опять замелькала в информационных лентах : как сообщили на днях «Сильные новости»,То есть, до откручивания головы дело пока не дошло, но почин уже положен.





Любопытно, что, как и в случае с учительницей-матершинницей, учительницу-живодера (это ж как надо было дернуть за то ухо, чтобы надорвать его по живому!) в школе характеризуют положительно, пару лет назад она даже становилась «Учителем года».





Вероятно, главными достоинствами белорусского педагога сегодня считаются крепкое словцо и сильная рука.



