Жертвами эпидемии уже стали более 200 человек, а число заразившихся приближается к 10 тысячам. Крупнейшие мировые авиакомпании приостанавливают полеты в Китай, многие страны продолжают эвакуировать своих граждан из Уханя.





В связи со сложившейся обстановкой Всемирная организация здравоохранения уже объявила чрезвычайную ситуацию международного значения.





Тем временем белорусские дипломаты в Китае находятся в постоянном контакте с нашими гражданами.





Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный посол:





"Больных нет на данный момент. Два человека вчера обратились с просьбой выехать из Уханя. В настоящее время мы прорабатываем с другими странами возможности авиатранспортировки – с теми странами, которые направляют свои борты в Ухань для вывоза своих граждан".



















