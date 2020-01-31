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Крутой поворот! Минчанин поругался с женой, ушел из дома и пропал – его нашли в монастыре

Минчанин поругался с супругой, ушел из дома и исчез, спустя несколько недель его нашли в одном из монастырей, об этом случае сообщает агентство "Минск-Новости".

В милицию с заявлением о пропаже пожилого мужчины обратился его сын. Правоохранители начали искать пропавшего человека и разместили в СМИ ориентировки с его приметами. Им удалось выяснить, что исчезнувший постоянно ругался с женой, в какой-то момент мужчина не выдержал напряженность в отношениях и ушел.

Оказалось, что первые две недели после своего ухода пенсионер ночевал у своих знакомых. Потом ему в голову пришла мысль, что он грешен и живет не так, как того требует религия. Он решил податься в монастырь.

"Пропавшего горожанина нашли в одном из монастырей Минской области. Близкие мужчины очень обрадовались, что с ним все в порядке, так как уже потеряли надежду увидеть его живым", - рассказала официальный представитель Партизанского РУВД столицы Лилиана Жиленкова.

Летом прошлого года подобная история случилась с жительницей Минска. Женщина ушла из дома и пропала без вести, ее больше месяца разыскивала милиция. Позже выяснилось, что минчанка все это время находилась в Свято-Елисаветинском монастыре, ничего плохого с ней не произошло.
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