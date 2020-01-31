В милицию с заявлением о пропаже пожилого мужчины обратился его сын. Правоохранители начали искать пропавшего человека и разместили в СМИ ориентировки с его приметами. Им удалось выяснить, что исчезнувший постоянно ругался с женой, в какой-то момент мужчина не выдержал напряженность в отношениях и ушел.





Оказалось, что первые две недели после своего ухода пенсионер ночевал у своих знакомых. Потом ему в голову пришла мысль, что он грешен и живет не так, как того требует религия. Он решил податься в монастырь.





"Пропавшего горожанина нашли в одном из монастырей Минской области. Близкие мужчины очень обрадовались, что с ним все в порядке, так как уже потеряли надежду увидеть его живым", - рассказала официальный представитель Партизанского РУВД столицы Лилиана Жиленкова.





Летом прошлого года подобная история случилась с жительницей Минска. Женщина ушла из дома и пропала без вести, ее больше месяца разыскивала милиция. Позже выяснилось, что минчанка все это время находилась в Свято-Елисаветинском монастыре, ничего плохого с ней не произошло.



