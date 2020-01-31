



В Минобороны проинформировали, что "на дорогах Могилевской, Минской, Брестской и Гродненской областей ожидается движение колонн военной и специальной техники к местам выполнения учебно-боевых задач в ходе проверки боевой готовности".





ГАИ и Военная автомобильная инспекция рекомендуют участникам дорожного движения повысить бдительность и соблюдать правила дорожного движения.









Как сообщалось, внезапная проверка боевой готовности в Вооруженных Силах Беларуси началась 30 января. Действия войск пройдут на полигонах и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, им предстоит преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах. Пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем. Результаты проверки будут проанализированы и использованы в дальнейшей подготовке Вооруженных Сил.