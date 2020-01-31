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Вниманию водителей: по дорогам четырех областей ожидается движение военной техники

Движение военной техники ожидается по дорогам четырех областей с 31 января по 1 февраля, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.


В Минобороны проинформировали, что "на дорогах Могилевской, Минской, Брестской и Гродненской областей ожидается движение колонн военной и специальной техники к местам выполнения учебно-боевых задач в ходе проверки боевой готовности".

ГАИ и Военная автомобильная инспекция рекомендуют участникам дорожного движения повысить бдительность и соблюдать правила дорожного движения.


Как сообщалось, внезапная проверка боевой готовности в Вооруженных Силах Беларуси началась 30 января. Действия войск пройдут на полигонах и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, им предстоит преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах. Пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем. Результаты проверки будут проанализированы и использованы в дальнейшей подготовке Вооруженных Сил.
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