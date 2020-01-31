В январе 2019 года министр (на тот момент) внутренних дел Игорь Шуневич пафосно открыл в гомельской женской исправительной колонии № 4 общежитие для мам с детьми. Государственные СМИ подали информацию, как уникальное достижение: наконец-то открылся новый жилой корпус, в котором осуждённые девушки и женщины смогут жить вместе со своими малышами.





Чтобы передать атмосферу события, достаточно посмотреть на вот это фото государственного рупора «СБ.Беларусь сегодня», где Шуневич гордо марширует в сопровождении начальника Департамента исполнения наказаний (ДИН).









Кстати, если верить бывшим осужденным, всем узницам в тот день запретили даже смотреть в сторону церемонии открытия. А в официальном сообщении говорилось, что для мам с детьми теперь обеспечен полный комфорт — у каждой «пары» будет отдельная спальня с мебелью, включая детскую кроватку и пеленальный столик; на этаже пост медсестры, санузел, игровая комната.





Но уже через месяц правозащитникам «Могилёвской Весны» передали информацию о том, что из-за холода это заведение закрылось сразу же после открытия. Фактически, оно не проработало ни дня, так как системы отопления не хватало для нормального функционирования здания. Долгое время правозащитники не могли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, пока из гомельской колонии № 4 не стали освобождаться женщины по амнистии.





НЕТ ПРАВА НА ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК





Как оказалось, проблема не только в системе отопления, но и во всей системе исполнения наказаний. Дело в том, что у осуждённых женщин нет права на декретный отпуск (отпуск по уходу за ребёнком до достижения им 3 лет). Это — дискриминация, которую никак оправдать нельзя. Кажется, администрация колонии сама не знает, как можно организовать работу общежития для малышей и их мам.





Рожать осуждённые женщины ездят под конвоем в гомельский городской роддом. Им даётся на несколько недель больничный (отпуск по беременности и родам), а потом новорождённого отдают в дом ребёнка, расположенный на территории колонии.





Оправившись от родов, мать сразу же обязана выходить на смену в промзону и отрабатывать норму. Кстати, в 2017 году в доме ребёнка сделали отличный ремонт. И открывал его тоже лично Игорь Шуневич. Даже фотографировался с детьми для «Гомельской правды»:









В гомельской женской колонии № 4 восемнадцать отрядов по 80-100 осуждённых в каждом. В среднем тут отбывают срок 1500 человек. Количество детей в возрасте до трёх лет держится на уровне около 30 человек. И все мамы, согласно режима, обязаны постоянно жить не с детьми, а в отряде. Более того, их даже не освобождают от дежурств.





Как и раньше, они могут видеться со своими малышами лишь в отведённое для этого время — час утром и пару часов вечером.





Общежитие для мам с детьми, открытое лично министром Шуневичем вселяло оптимизм. Но, как часто бывает у заключённых, надежда оказалась напрасной.





Более того, бывшие осуждённые рассказали про ещё одну практику ДИН, не поддающуюся осмыслению. Кроме как циничной издёвкой это назвать нельзя: когда к осуждённой на свидание приезжает муж (отец её ребёнка) или другой родственник, то маме с малышом быть в помещении для свиданий не разрешают. Отец ребёнка сначала может пообщаться с его матерью, а потом, только когда она уйдёт, ему приносят ребёнка. В полном составе семье посмотреть друг на друга не дают.





Родственники даже не могут передать своему малышу личные игрушки для дома ребёнка. Дети осуждённых имеют право играть только с казёнными. Пенитенциарная система пока делает всё, чтобы у осуждённых материнский инстинкт был сведён к минимуму.





Жаль, что вот такие комнаты, в ремонт которых были вложены немалые бюджетные деньги, пустуют долгое время.





В доме ребёнка ИК № 4 работают воспитатели с «гражданки». Дети поделены на три возрастные группы: младшая — от рождения до 9 месяцев; средняя — от 9 месяцев до полутора лет и в старшей — от полутора да трёх лет. Когда детям исполняется три года, их вовсе забирают из колонии. Если есть родственники, то они оформляют опекунство. А если нет, ребёнка отправляют в социальный приют.





ЕЩЁ И КАНАЛИЗАЦИЯ ТЕЧЁТ





В настоящее время корпус бывшей медчасти, реконструированный под общежитие для матери и ребёнка, используется, как воспитательная колония для несовершеннолетних преступниц. Их всего около десяти человек. Там же организован филиал средней школы, где заключённые могут закончить образование и получить аттестат.





Узницы, общавшиеся с несовершеннолетними заключенными, утверждают, что те постоянно жалуются на холод и сырость. Несмотря на то, что здание было отремонтировано и все инженерные коммуникации заменены, возле окон уже проступает плесень.





Также известно, что в подвальном помещении корпуса находятся телефоны для звонков родственникам осуждённых. Но в здании постоянно прорывает канализацию. Из-за таких коммунальных аварий часто звонки просто отменяют. А женщин потом заставляют убирать разлившиеся фекалии с формулировкоми вроде «если хотите позвонить, то приводите помещение в порядок».



