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Фотофакт: ДТП на Долгиновском тракте

ДТП с участием легковой машины и автобуса произошло на Долгиновском тракте вечером 30 января, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Универсал Volvo следовал в сторону ул. Орловской. По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Татьяны Ященко, автомобилистка при перестроении из первой полосы движения во вторую не учла боковой интервал и въехала в остановившийся автобус «МАЗ». Никто не пострадал.

Водителя легковушки привлекли к ответственности по ч. 6 ст. 18.14 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Фото ГАИ Минска
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