Фотофакт: ДТП на Долгиновском тракте





Универсал Volvo следовал в сторону ул. Орловской. По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Татьяны Ященко, автомобилистка при перестроении из первой полосы движения во вторую не учла боковой интервал и въехала в остановившийся автобус «МАЗ». Никто не пострадал.





Водителя легковушки привлекли к ответственности по ч. 6 ст. 18.14 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.





Фото ГАИ Минска



