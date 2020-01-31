Эпидемия? За сутки из-за нового коронавируса погибло 213 человек

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Количество жертв коронавируса достигло 213 человек, говорится в сообщении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. Изначально власти провинции Хубэй, где впервые была зафиксирована вспышка болезни, заявили о 212 погибших.





Согласно обновленной информации, за сутки число погибших увеличилось на 43 человека, что стало рекордом. Количество заразившихся выросло до 1982, суммарно составив 9692.

Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию вируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. При этом в ВОЗ отметили, что не видят необходимости для ввода международных ограничений на путешествия и перевозку товаров. Там считают, что объявление ЧС поможет странам со «слабой системой здравоохранения».









ВОЗ 30 января сообщала, что заражены более 6 тыс. человек. По данным властей Китая, подтверждены почти 8 тыс. заболевших по всему миру. Среди пострадавших стран — США, где был выявлен первый случай передачи вируса от человека к человеку, Германия, Франция, Италия, ОАЭ, Австралия, Япония и Сингапур. В России случаев заболевания вирусом зафиксировано не было. Из-за вспышки вируса авиакомпании по всему миру, в том числе крупные United Airlines и British Airways, начали частично отменять полеты в Китай.



