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Семья из Беларуси находится на круизном заблокированном лайнере в Италии

Среди 6 тысяч пассажиров – семья из Беларуси

Круизный лайнер Costa Smeralda с 6000 пассажиров на борту оказался заблокирован в порту итальянского города Чивитавеккья. У китайской пары из Макау заподозрили коронавирус. У 54-летней женщина поднялась температура, ее вместе с мужем поместили в отдельную каюту в санблоке на лайнере, пишет Rai News.


На лайнер срочно взвали медиков из Рима. Первые тесты показали, что заражения коронавирусом нет.

В это время более 1000 пассажиров, у которых закончился круиз, не могли сойти на берег, и еще столько же не могли подняться на борт.

Как сообщает TUT.by, на борту судна находится семья из Беларуси. Они отправились в круиз 23 января и сегодня утром должны были сойти на берег в Чивитавеккье, но, как и другие туристы, не смогли этого сделать. На судне проводится санитарная обработка и ожидаются результаты лабораторных анализов.

От нового коронавируса умерло 170 человек, зафиксировано более 7,5 тысяч случаев заболевания.
reform.by
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