Круизный лайнер Costa Smeralda с 6000 пассажиров на борту оказался заблокирован в порту итальянского города Чивитавеккья. У китайской пары из Макау заподозрили коронавирус. У 54-летней женщина поднялась температура, ее вместе с мужем поместили в отдельную каюту в санблоке на лайнере, пишет Rai News.









На лайнер срочно взвали медиков из Рима. Первые тесты показали, что заражения коронавирусом нет.





В это время более 1000 пассажиров, у которых закончился круиз, не могли сойти на берег, и еще столько же не могли подняться на борт.





Как сообщает TUT.by, на борту судна находится семья из Беларуси. Они отправились в круиз 23 января и сегодня утром должны были сойти на берег в Чивитавеккье, но, как и другие туристы, не смогли этого сделать. На судне проводится санитарная обработка и ожидаются результаты лабораторных анализов.





От нового коронавируса умерло 170 человек, зафиксировано более 7,5 тысяч случаев заболевания.



