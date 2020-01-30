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Вино оказалось под угрозой исчезновения

Вино оказалось под угрозой исчезновения из-за глобального потепления.

Если температура поднимется на два градуса Цельсия, то число пригодных для виноделия регионов сократится на 56 процентов, а при потеплении на четыре градуса 85 процентов таких земель станут непригодны для выращивания винограда. Об этом говорится в исследовании Колумбийского университета, опубликованном в журнале PNAS.


Ученые отмечают, что потепление может погубить особенно нежные сорта винограда, а в ягодах тех, что его перенесут, сильно вырастет содержание сахара. Градус изготовленных из них вин будет слишком высок, они станут креплеными. Это сильнее всего ударит по производителям дорогих вин, градус, вкус и консистенция которых сохраняются особенно тщательно, пишет lenta.ru
Виноградари из Италии, Испании и Австралии уже несут убытки из-за роста температуры. Также на ситуацию влияют лесные пожары — особенно от них пострадали виноделы Австралии и Калифорнии. Исследователи видят решение в переходе к более устойчивым к теплу сортам. Такой шаг может сократить потери пригодных для виноградарства земель с 65 до 24 процентов при потеплении на два градуса и с 85 до 58 процентов при увеличении температуры на четыре градуса.
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