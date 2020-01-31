В горах Франции сошла лавина: есть жертвы

В результате схода снежной лавины во французской Савойе погибли два человека. Еще один пострадал и один пропал без вести, сообщил телеканал France3 в четверг, 30 января.





Лавина сошла в районе станции Ла Тусюир и накрыла четверых лыжников, которые занимались внетрассовым катанием. Двое из них погибли, один был тяжело ранен.





Поиски четвертого лыжника продолжают около 30 спасателей и кинологов с собаками, пишет /korrespondent.net



