Самые детальные снимки Солнца получены с помощью телескопа на Гавайях

На полученном изображении можно наблюдать участок фотосферы, заполненный конвективными ячейками или гранулами, в которых более горячая плазма вначале поднимается вверх по центру гранулы, а затем опускается вниз по краям. В темных краях ячеек видны яркие точки. Это места выхода силовых линий магнитного поля из глубоких слоев Солнца в корону. Самые мелкие структуры на снимке имеют размеры до 30 км.





Руководитель проекта DKIST Томас Риммеле рассказывает, что магнитное поле Солнца не изучено до конца. Для раскрытия всех важных тайн нужно рассмотреть все мельчайшие детали с расстояния в 150 млн километров, а также точно измерить силу и направленность магнитного поля как у поверхности, так и в окрестностях раскаленной атмосферы (цитата по ТАСС).



