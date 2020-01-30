"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус после совещания чрезвычайного комитета организации в Женеве.

В классификации ВОЗ такими ситуациями считаются "экстраординарные события, которые будут представлять риск в области здравоохранения другим государствам" и "потенциально требуют скоординированных действий международного сообщества".

При этом организация не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей в связи с вирусом. Как говорится в заявлении ВОЗ, распространения коронавируса можно остановить, если страны мира примут меры по раннему распознаванию вируса, изолируют больных и отследят их контакты.

В четверг США подтвердили первый на своей территории случай передачи коронавируса от человека к человеку. Ранее о таких случаях сообщили власти Германии и в Японии.





В России подтвержденных случаев заражения пока нет, правительство в четверг закрыло границу с Китаем на Дальнем Востоке. МИД рекомендовал гражданам по возможности не ездить в Китай.





Число умерших от коронавируса в КНР достигло 170 человек. По данным ВОЗ, за пределами Китая зафиксировано 98 члучаев заражения в 18 странах, многие из которых ввели карантин. За пределами Китая жертв нет.