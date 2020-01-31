В США коронавирус впервые передался от человека к человеку

Женщина вернулась в Чикаго из Уханя 13 января.





В США новый коронавирус впервые передался от человека к человеку. Об этом сообщает Associated Press в четверг, 30 января.





Отмечается, что это уже шестой подтвержденный случай заболевания новым вирусом из Китая на территории США. Заболевшим оказался мужчина в Чикаго, жена которого 13 января вернулась из поездки в Ухань.









На прошлой неделе женщина попала в больницу с симптомами, где ей диагностировали вирусное заболевание. Семейная пара госпитализирована. Пациентам по 60 лет.





Напомним, что вспышка коронавируса произошла в декабре прошлого года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. По последним данным, жертвами вируса стал 171 человек, 8 152 инфицированы, пишет korrespondent.net



