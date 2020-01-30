Врач заразил гепатитом или неправильно принял роды? В тюрьму

В распоряжении Еврорадио оказалось приложение к документу, озаглавленное “Предложение Следственного комитета Республики Беларусь”. В нём обозначены пробелы в законодательстве, из-за которых не все действия врачей, которые наносят серьёзный вред здоровью больного, могут повлечь уголовную ответственность.





Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова рассказала Еврорадио, что этот документ подготовлен на основе предложений СК: “Вопрос этот имел место быть и поднимался, мы направляли предложения. Мы направляли ряд документов в части, нас касающейся”.









В чём проблема и что предлагается изменить?

В документе сказано, что Минздрав считает необходимым изменить формулировку статьи 162 Уголовного кодекса “Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником”. В её действующей редакции говорится, что врача можно привлечь к уголовной ответственности за “причинение пациенту по неосторожности тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения” или за действия, что “повлекли по неосторожности смерть пациента либо заражение ВИЧ”.





В таком виде статья не охватывает всех случаев, когда больные страдают из-за врачебной ошибки. Документ содержит несколько конкретных примеров. Граждане К., М., К. и Ж. пожаловались, что заболели гепатитом после оказания медицинской помощи в одной из минских клинических больниц. Однако судмедэкспертиза не смогла признать заболевание вирусным гепатитом С телесным повреждением, поскольку он вызывается микроорганизмами.





Ещё одна история развернулась в одной из районных больниц. Судмедэксперты установили, что, принимая роды у З., медицинские работники допустили “многочисленные нарушения”. Мозг ребёнка был повреждён, это привело к детскому церебральному параличу. Однако полученные младенцем травмы “относятся к категории возникающих во время протекания родов патологических состояний” и в настоящее время также не являются телесными повреждениями с точки зрения Уголовного кодекса.





Чтобы исправить это, к уже имеющимся в формулировке статьи тяжкому и менее тяжкому телесным повреждениям предлагается добавить слова “либо иных тяжких последствий”. Под ними предлагается понимать “установленное судебно-медицинской экспертизой необратимое нарушение физиологической функции организма человека, обусловленное некачественным оказанием медицинской помощи”.





Также Минздрав готовит изменения в закон “О здравоохранении”. Там должны появиться термины “качество медицинской помощи”, “экспертиза медицинской помощи” и требования, в соответствии с которыми оказывается медпомощь.





“Человек не всегда является причиной происшествия”





Кто будет решать, надлежащим или ненадлежащим образом врачи выполнили свою работу? Разработкой системы контроля и критериев качества медицинской помощи занимался РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации. Директор центра Василий Смычек рассказал Еврорадио, что документ уже находится в Минздраве на утверждении:





“На базе нашего центра открыт отдел экспертизы качества оказания медпомощи, где контроль будет осуществляться на республиканском уровне. На областном он будет обеспечиваться на базе медико-реабилитационной экспертной комиссии, а в районах будет в каждой больнице врачебно-консультационная комиссия.





Что касается критериев, то их пока рано озвучивать, ведь документ ещё не утверждён. Но они уже проработаны. Контроль качества и раньше осуществлялся, и сейчас осуществляется. Просто мы решили создать новую систему оказания помощи, чтобы минимизировать ошибки”.





Качество оказания медицинских услуг будет проверяться специальными инспекциями. Для каждого медицинского учреждения и различных врачей, в зависимости от их уровня, разработаны отдельные критерии.





Что касается расширения уголовной ответственности для врачей, Василий Смычек считает, что это очень сложный вопрос и в каждом конкретном случае должно происходить подробное разбирательство:





“Существует понятие “модель швейцарского сыра” — это означает, что в некоторых случаях разные скрытые факторы так накладываются друг на друга, что могут привести к трагическому исходу. Где-то человек не прошёл нужное повышение квалификации, или совершил врачебную ошибку, или идёт банальная операция, но случилось осложнение. И это привело к летальному исходу. Но человек не всегда является причиной происшествия. Нужно учитывать массу нюансов, которые кроются в организации лечебного процесса, а не в отдельных людях.









Надо очень осторожно подходить к данному вопросу. Тем более когда мы говорим об уголовных статьях. В каждом конкретном случае нужен очень подробный анализ. Потому что — да, бывают случаи, когда врачебная ошибка, где-то, может, надо действительно очень серьёзно наказывать. Но в каждом конкретном случае надо очень серьёзно разбираться”.





В самом документе говорится, что расширение формулировки уголовной статьи нужно для “защиты конституционных прав человека на жизнь и охрану здоровья и предупреждения преступных посягательств”.





Не спровоцирует ли угроза уголовного наказания отток врачей из страны?

В декабре 2019 года Александр Лукашенко высказывался об оттоке медиков из Беларуси. Тогда он заявил, что будут приниматься меры, чтобы удержать специалистов и создавать необходимые условия для жизни и работы.





На начало 2020 года в белорусских больницах не хватало почти три тысячи медиков. Чаще всего уезжают в Польшу и Германию. В Польше сейчас работает более 230 специалистов из Беларуси, и польское правительство планирует ввести новые правила приёма врачей из-за пределов ЕС, облегчающие трудоустройство в медицинской сфере.





В Министерстве здравоохранения в течение почти двух месяцев не смогли ответить на наши вопросы о планируемом расширении формулировки уголовной статьи и критериях оценки качества медпомощи.