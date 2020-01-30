Знаменитый рэпер Snoop Dogg оценил работу дизайнера Владимира Цеслера

Известный рэпер пошутил, составив коллаж из двух скульптур. Первая — с подписью «101 год до нашей эры», вторая - «2020 год».

Интересно, что это далеко не первое обращение известного американского рэпера к белорусскому искусству. В 2014 году он выпустил коллекцию одежды, которую напрямую посвятил Беларуси. Он назвал ее Snoop loves Belarus (Снуп любит Беларусь). На майках, рюкзаках, чехлах для iPhone и сумках для ноутбуков Snoop Dogg использовал белорусский орнамент, а фото также разместил в своем Instagram. Отметим также, что Snoop Dogg давно известен как успешный бизнесмен, а не только рэп-исполнитель. У него несколько коммерческих проектов, среди которых и производство собственной линии одежды.





А еще он выкладывал в своем Instagram фото граффити из Витебска. Стена с изображением Тупака Шакура, одного из величайших рэперов современности, поразила воображение американца. "Искусство. Просто охренительно!" - подписал он скриншот.