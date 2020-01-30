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Художник Алесь Пушкин пришел на презентацию книг с красными руками

Художник поддержал активиста, который покрасил памятнику Александру Пушкину руки в цвет крови.

Художник Алесь Пушкин пришёл с красными руками на презентацию книг Сергея Скребца и Алеся Беляцкого из серии "Тюремная литература", передает euroradio.fm.

Как сообщалось ранее, в январе памятнику поэту Александру Пушкину в Минске покрасили руки в цвет крови. Акция вызвала большой резонанс. Некоторые считали, что это протест против российской колониальной политики. Другие — что руки в красный цвет надо красить памятникам политиков, а не поэтов.

Ответственность за этот поступок взял на себя "молодофронтовец" Филипп Шавров.

Художник Алесь Пушкин известен своими провокационными перформансами. Пожалуй самым известным из них стала тачка навоза, которую в 1999 году Пушкин привёз и вывалил перед администрацией Лукашенко.
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