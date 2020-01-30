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Кубинец переплыл Буг, чтобы попасть в ЕС, а там его встретили польские пограничники

Инцидент произошел на белорусско-польской границе во вторник, 28 января. Об этом проинформировали в Прибужском погранотряде.

Днем сотрудниками из польского Тересполя был задержан мужчина с паспортом гражданина Кубы. Насквозь промокший и продрогший нелегал признался, что переплыл Буг в январе, неудержимый в желании оказаться на территории Евросоюза.

– Документов, которые позволили бы ему законно остаться в Польше, у фигуранта не было, – уточнили в погранотряде.

Поэтому задержанного кубинца-моржа пограничники препроводили в свой офис погранохраны, где выдали сухую и теплую одежду по погоде.

– После завершения всех административных процедур нарушителя передали белорусским коллегам, – добавили польские пограничники.

Среди других курьезных задержаний на госгранице, напомним про узбека-нелегала, который, чтобы обмануть тепловизоры, пересек белорусско-литовскую границу в шапочке из фольги.
KP.by
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