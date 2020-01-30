Источник: По «сахарному делу» проходит полковник Тихиня

— Пока это больше похоже на межведомственные разборки. Сахар — это такой товар, как алкоголь или сигареты, реализация которых в той или иной мере контролируется силовиками. Сахар также курировали ведомства из трех букв. Можно только догадываться, почему сейчас случились разборки, — считает собеседник TUT.BY, знакомый с работой заводов.





Он считает, что «высказываемые в прессе версии» вокруг поставок в Россию и закупок упаковки для заводов «стали лишь поводом».



