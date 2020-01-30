У жены главы ВТБ обнаружили огромную квартиру за $16 млн

Об этом сообщают Открытые медиа со ссылкой на выписки из Единого государственного реестра недвижимости.





Наталия Гордеева и Андрей Костин, 2011 год. Фото «Коммерсантъ»





ЖК «Гранатный палас» был построен в 2010 году рядом с Патриаршими прудами, в непосредственной близости от Кремля. Квартиры в здании огромные – их там всего 17.





В доме находятся фитнес-центр, бассейн, сигарная комната и… хранилище для шуб.









Наталия Гордеева владеет 500-метровой квартирой на седьмом этаже. Несколько лет назад она переоформила ее в собственность по соглашению о разделе части общего имущества.





Информация о разводе с главой ВТБ отсутствует. Но, как говорят юристы, соглашение о разделе общего имущества не обязательно свидетельствует о расторжении брака.





Гордеевой также принадлежат 230-метровые апартаменты в так называемом «доме друзей Путина» в Шведском тупике (там живут Игорь Сечин, Геннадий Тимченко, Сергей Лавров). При постройке здания стоимость пентхаусов оценивалась в $40-50 миллионов.





Также в имуществе Гордеевой не менее 13 земельных участков общей площадью более четырех гектаров в Подмосковье.





Несколько месяцев назад Алексей Навальный выпустил расследование о другой близкой женщине главы ВТБ – телеведущую «России 1» Наиль Аскер-заде считают его любовницей.













Среди прочего эта дама пользуется яхтой за почти четыре миллиарда российских рублей.