К выходным Беларусь останется без снега

В пятницу, 31 января, в стране будет облачноо, с мокрым снегом и дождем по большей части территории. В западных районах днем ожидается порывистый ветер. Температура воздуха составит ночью от -4 до +2 градусов, днем до +1..+7 градусов. Прогнозируется туман, объявлено штормовое предупреждение, пишет reform.by





В следующие два дня, субботу и воскресенье, через Беларусь продолжат перемещаться атмосферные фронты с Западной Европы, и начнет поступать более теплый воздух с Атлантики. Будет все так же облачно.





1 февраля ночью повсеместно пройдут кратковременные дожди и мокрый снег, на востоке прогнозируется туман и гололед. Днем дожди будут идти временами, юго-западный ветер станет порывистым. Температура воздуха составит ночью -2..+5°С, днем от +2 градусов на востоке и аж до +9 на западе.





2 февраля дожди будут идти время от времени, прогнозируется порывистый ветер с юго-запада и запада, днем он усилится. Температура воздуха составит от +1..+8°С ночью до +3..+9° днем.