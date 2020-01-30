+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

К выходным Беларусь останется без снега

В Беларуси наконец-то выпал снег в конце второго месяца зимы, но к выходным его не останется — такой вывод можно сделать из тредневного прогноза, опубликованного Белгидрометцентром. Более того — нас ждет чересчур теплая для февраля погода с дождями.

В пятницу, 31 января, в стране будет облачноо, с мокрым снегом и дождем по большей части территории. В западных районах днем ожидается порывистый ветер. Температура воздуха составит ночью от -4 до +2 градусов, днем до +1..+7 градусов. Прогнозируется туман, объявлено штормовое предупреждение, пишет reform.by

В следующие два дня, субботу и воскресенье, через Беларусь продолжат перемещаться атмосферные фронты с Западной Европы, и начнет поступать более теплый воздух с Атлантики. Будет все так же облачно.

1 февраля ночью повсеместно пройдут кратковременные дожди и мокрый снег, на востоке прогнозируется туман и гололед. Днем дожди будут идти временами, юго-западный ветер станет порывистым. Температура воздуха составит ночью -2..+5°С, днем от +2 градусов на востоке  и аж до +9 на западе.

2 февраля дожди будут идти время от времени, прогнозируется порывистый ветер с юго-запада и запада, днем он усилится. Температура воздуха составит от +1..+8°С ночью до +3..+9° днем.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Окоп для Лукашенко и Костусева: могила или...
Игорь Драко
Раком поставили… А потом и креветкой положат?
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru