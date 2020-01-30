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Не допустить коронавируса: беларусы требуют прекратить полеты в Китай

На портале «Удобный город» появилось несколько петиций, связанных с коронавирусом и Китаем.


Первая из петиций появилась позавчера, она очень короткая:

"В связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, требуем временно приостановить авиасообщение с Китайской Народной Республикой".

По состоянию на 16 часов 30 января за петицию подписались 215 человек.

Сейчас Минск и Китай связывает прямой авиарейс, который каждые два дня выполняет авиакомпания Air China.

Вторая петиция появилась вчера, она еще короче первой:

"Не допустим проявление коронавируса в Беларуси".

Под ней пока 47 подписей.

Пока что ни одна из этих петиций не отправилась к адресатам — в Департамент по авиации Минтранса и в Минздрав, поэтому их можно еще подписать.
Источник: the-village.me
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