Не допустить коронавируса: беларусы требуют прекратить полеты в Китай
На портале «Удобный город» появилось несколько петиций, связанных с коронавирусом и Китаем.
Первая из петиций появилась позавчера, она очень короткая:
"В связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, требуем временно приостановить авиасообщение с Китайской Народной Республикой".
По состоянию на 16 часов 30 января за петицию подписались 215 человек.
Сейчас Минск и Китай связывает прямой авиарейс, который каждые два дня выполняет авиакомпания Air China.
Вторая петиция появилась вчера, она еще короче первой:
"Не допустим проявление коронавируса в Беларуси".
Под ней пока 47 подписей.
Пока что ни одна из этих петиций не отправилась к адресатам — в Департамент по авиации Минтранса и в Минздрав, поэтому их можно еще подписать.
Источник: the-village.me
16:05 30/01/2020
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