Не допустить коронавируса: беларусы требуют прекратить полеты в Китай





Первая из петиций появилась позавчера, она очень короткая:





"В связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, требуем временно приостановить авиасообщение с Китайской Народной Республикой".





По состоянию на 16 часов 30 января за петицию подписались 215 человек.





Сейчас Минск и Китай связывает прямой авиарейс, который каждые два дня выполняет авиакомпания Air China.





Вторая петиция появилась вчера, она еще короче первой:





"Не допустим проявление коронавируса в Беларуси".





Под ней пока 47 подписей.





Пока что ни одна из этих петиций не отправилась к адресатам — в Департамент по авиации Минтранса и в Минздрав, поэтому их можно еще подписать.