



И это не коронавирус, рассказала TUT.BY пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Бородун.





Напомним, 29 января, двоих человек с симптомами ОРВИ забрали на скорой из поликлиники. Люди отдыхали на китайском острове и вернулись с температурой, потому решили подстраховаться.





«Они госпитализированы для выяснения диагноза и проверки в лабораторных условиях», — рассказывала накануне пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Бородун.





Позже стало известно, что еще один житель Могилева, вернувшийся из Китая, обратился к врачам.









Сегодня, 30 января, Юлия Бородун сообщила, что в Могилеве коронавирус не подтвержден.





28 января с подозрением на коронавирус под Минском госпитализировали дальнобойщика, который недавно вернулся из Китая. Опасения также не подтвердились.



