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Вздохнем с облегчением: у госпитализированных могилевчан коронавирус не подтвердился

У госпитализированных в Могилеве троих людей с признаками ОРВИ лабораторно установили точный диагноз.


И это не коронавирус, рассказала TUT.BY пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Бородун.

Напомним, 29 января, двоих человек с симптомами ОРВИ забрали на скорой из поликлиники. Люди отдыхали на китайском острове и вернулись с температурой, потому решили подстраховаться.

«Они госпитализированы для выяснения диагноза и проверки в лабораторных условиях», — рассказывала накануне пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Бородун.

Позже стало известно, что еще один житель Могилева, вернувшийся из Китая, обратился к врачам.


Сегодня, 30 января, Юлия Бородун сообщила, что в Могилеве коронавирус не подтвержден.

28 января с подозрением на коронавирус под Минском госпитализировали дальнобойщика, который недавно вернулся из Китая. Опасения также не подтвердились.
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