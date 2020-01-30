



Мужчина взял нож и угрожал своей подруге расправой, при этом он был совершенно трезв.





Выбывший на место происшествия участковый инспектор смог успокоить и вывести из квартиры женщины агрессивного приятеля, после чего стал разбираться в причине возникшего конфликта, из-за которого могилевчанка всерьез опасалась за свою жизнь и здоровье.





Выяснилось, что заявительница решила разорвать любовные отношения с парнем, однако он был категорически не согласен с таким положением вещей и просил дать ему второй шанс.





Непреклонная в своем решении подруга возмутила мужчину, который не был настроен на отказ.







