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Так не достанься же ты никому! Могилевчанин грозил зарезать подругу - хотела от него уйти

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД г. Могилева с заявлением обратилась 30-летняя могилевчанка, которая рассказала, что ей угрожал убийством знакомый, с которым до произошедшего женщина состояла в романтических отношениях.


Мужчина взял нож и угрожал своей подруге расправой, при этом он был совершенно трезв.

Выбывший на место происшествия участковый инспектор смог успокоить и вывести из квартиры женщины агрессивного приятеля, после чего стал разбираться в причине возникшего конфликта, из-за которого могилевчанка всерьез опасалась за свою жизнь и здоровье.

Выяснилось, что заявительница решила разорвать любовные отношения с парнем, однако он был категорически не согласен с таким положением вещей и просил дать ему второй шанс. 

Непреклонная в своем решении подруга возмутила мужчину, который не был настроен на отказ. 


Когда он в очередной раз пришел к женщине, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и наткнулся на категоричное сопротивление, то взял со стола кухонный нож и начал ей угрожать убийством. Перепуганная могилевчанка, дождавшаяся, пока парень отвлечется, и позвонила в милицию, сообщает УВД Могилевкого облисполкома.
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