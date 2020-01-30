Накануне вечером автопатруль роты ППСМ Заводского РУВД проезжал мимо дома №33, что на Партизанском проспекте, и заметил лежавшего посреди дороги пожилого гражданина. Рядом с ним валялась его трость.





Милиционеры бросились к пенсионеру. Оказалось, что тот в темноте споткнулся, потерял равновесие и упал, выронив при этом трость, без которой не мог подняться. Так он пролежал долгое время. Старик звал на помощь, но прохожие обходили его стороной, думая, что он пьяный.









Милиционеры подняли замерзшего старика и усадили на скамейку, вызывали скорую и связались с родственниками 72-летнего дедушки.





Прибывшие медики его осмотрели и, к счастью, никаких серьезных повреждений у него не нашли.





Родственники пенсионера поблагодарили бдительных патрульных и забрали дедушку домой, сообщает столичная милиция.



