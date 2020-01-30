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Из галереи в Стокгольме украли более десяти работ Сальвадора Дали

Преступники похитили от 10 до 12 бронзовых скульптур и гравюр испанского художника Сальвадора Дали с выставки, проходившей в галерее Couleur в Стокгольме.

Об этом сообщает издание Aftonbladet, ссылаясь на владельца галереи Педера Энстрёма.

Преступники проникли в галерею в ночь на 30 января. Охрана обнаружила пропажу около четырех утра. Полиция ищет двоих человек, уехавших от галереи на автомобиле «Ауди», сообщили в полиции Стокгольма. Подозреваемых пока не задержали.


Каждая украденная работа стоит от 200 тысяч до 500 тысяч шведских крон (19-47 тысяч евро). Их общая стоимость достигает трех-четырех миллионов крон (280-380 тысяч евро).
Источник: meduza.io
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