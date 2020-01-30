В минских аптеках начались перебои с масками: раскупают студенты





«Сейчас масок в наличии нет. У нас рядом общежитие, много студентов, китайцы скупили. Но я вам сразу скажу, она [маска. – Belsat.eu] никак «не сделает погоды». Если вы о вирусе, который сейчас в Китае, то она никак не спасет», – говорит фармацевт одной из центральных аптек Минска, передает Белсат





По словам фармацевта, эти маски надевает тот, кто болеет, чтобы не заразить окружающих. Но чтобы не подцепить вирус, необходим иной тип масок – с мини-респиратором. Такие в аптеках приобрести нельзя.





В другой аптеке этой же компании нам подтвердили, что масок в сети нет вообще. «Закончились, сейчас дефицит из-за вируса. Я вышла на работу в понедельник – уже не было», – говорит фармацевт.





Судя по информации на сайте tabletka.by, в других аптеках медицинские маски есть. То же говорят и в государственной сети аптек «Белфармация».









Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал неизвестный ранее тип коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань 31 декабря. От коронавируса по данным на утро 30 декабря уже умерло 170 человек, заболели около 8 тысяч.





Ранее сообщалось, что в Беларуси несколько человек госпитализировали с подозрением на коронавирус, но пока диагноз не подтвердился.





С прошлой недели в Минском Национальном аэропорту усилены меры безопасности – все пассажиры, прилетающие из стран, где обнаружили вирус, проходят санитарно-карантинный контроль.





Единственная аптека в аэропорту принадлежит сети «Белфармация». Фармацевт этой аптеки также заявила, что не может давать комментарии, но сказала, что у них маски есть в достаточном количестве.