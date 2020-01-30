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Выпускники агроклассов смогут поступать в профильные вузы по результатам собеседования

Выпускники агроклассов смогут поступать в профильные вузы без вступительных испытаний, сообщил в эфире телеканала СТВ министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолия Хотько на встрече с учениками одного из таких классов в Орше.

По результатам собеседования стать студентом можно будет только при соблюдении определенных условий. Во-первых, выпускник школы должен окончить обучение именно в классе аграрной направленности. Во-вторых, иметь оценку в аттестате по профильным предметам не ниже семерки (для аграрных специальностей это химия и биология, для инженерных — физика и математика). В-третьих, иметь целевое направление из хозяйства, куда отправится молодой специалист по окончании вуза.

«Цель проекта — подбор молодежи, ориентирование учащихся на то, чтобы в дальнейшем они могли связать свою деятельность с нашим агропромышленным комплексом», — отметил Анатолий Хотько.

Проект по открытию профильных классов аграрной направленности в белорусских школах реализуется с сентября 2018 года. На сегодня в стране насчитывается 400 агроклассов, где обучаются 2468 учащихся. Для ребят это возможность правильно определиться с выбором будущей профессии, для хозяйств — отобрать абитуриентов для обучения на условиях целевой подготовки специалистов по востребованным сельскохозяйственным профессиям.
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