"Белый Бор" связан с катарским бизнесом и, по словам членов Белорусского общества охотников и рыболовов, ориентирован на состоятельных иностранных охотников.





Предприятие собирается взять землю в аренду — белорусские охотники сомневаются, что смогут продолжать там охотиться и что егеря сохранят работу.





Валерий Долбик. — Но в нашу организацию поступило письмо, что охотничье хозяйство "Белый Бор" попросило передать им в аренду часть охотничьих угодий". "Пока вопрос передачи [земли] не решён, — рассказал Еврорадио директор копыльского отделения Белорусского общества охотников и рыболовов— Но в нашу организацию поступило письмо, что охотничье хозяйство "Белый Бор" попросило передать им в аренду часть охотничьих угодий".





"Белый Бор" работает в Беларуси с 2015 года. По сайту организации не чувствуется, что она ориентируется на иностранцев. Цены в прайс-листе приведены в белорусских рублях.





То, что хозяйство финансируют катарские бизнесмены, здесь не скрывают: "Они [катарцы. — Еврорадио] спонсируют нас. Здесь нечего скрывать. Откуда взялись все вольеры? Есть спонсоры, назовём это так", — рассказывает Еврорадио заместитель директора хозяйства "Белый Бор" Дмитрий Каханович.





У хозяйства уже есть охотничьи угодья в Копыльском и Слуцком районах. Теперь оно хочет арендовать еще 30 тысяч гектаров. Мол, есть большие планы. А развернуться негде.





Белы Бор / beliybor.by





"У них [Белорусского общества охотников и рыболовов. — Еврорадио] 120 тысяч гектаров земли, у меня 19 [тысяч гектаров]. У них нет лицензии на отстрел оленя, а у меня на 47 животных. Поэтому к нам и едут люди, — продолжает Каханович. — Но и местным мы не отказываем. Только у нас всё по закону и не удастся договориться с егерем, чтобы пострелять немного больше. У людей, которые близко живут, нормальные цены, чтобы охотиться на зайца, оленя, лося. Никому не нужен порядок, который придёт на территорию".

Как вообще частник может ограничить права копыльских охотников?

"Они ["Белый Бор"] не практикуют охоту с гончими на зайца и лису [традиционную для белорусских мест. — Еврорадио]. В письме пишут, что планируют развивать соколиную охоту. Скорее всего, это будет очень дорогое удовольствие, вряд ли наши охотники себе такое смогут позволить. Это не наш традиционный вид охоты. В Туркмении, Казахстане это традиционный вид, но не у нас" — осторожно жалуются в копыльской организации БООР.





"Белый Бор" действительно планирует построить на арендной земле соколиную ферму. Но огораживать территорию, чтобы там могли охотиться исключительно иностранцы, никто не собирается. Цены для копыльских охотников обещают сохранить и даже немного снизить.





Главной причиной недовольства частный арендатор видит то, что он собирается навести порядок и остановить браконьерство.





"Они понимают, что на территорию БООР после бардака придёт хозяйственная деятельность. Это не устраивает никого. Это не егеря жалуются, а население, которое знает, что у нас будет порядок".



