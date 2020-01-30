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Кремль: Не чихать на всех! В Белокаменной «включили» профилактику короновируса

"Мы особых мер не принимаем. Мы в целом стараемся относиться внимательно, чтобы сотрудники не ходили, не чихали на работе. Чихаешь - сиди дома, болей, не заражай никого другого", - рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду в эфире Первого канала.

При этом он отметил, что "график настолько напряженный, что болеть нет времени", пишет interfax.by
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По данным Госкомитета здравоохранения КНР, на 29 января зарегистрировано более 6 тыс. подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), 132 человека умерли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция и Финляндия.


Зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко на днях заявил на пресс-конференции, что профилактика и своевременное обращение к врачам не даст коронавирусу распространиться.
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