При этом он отметил, что "график настолько напряженный, что болеть нет времени", пишет interfax.by

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По данным Госкомитета здравоохранения КНР, на 29 января зарегистрировано более 6 тыс. подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), 132 человека умерли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция и Финляндия.









Зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко на днях заявил на пресс-конференции, что профилактика и своевременное обращение к врачам не даст коронавирусу распространиться.











