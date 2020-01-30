В минувшем году соцсеть отпраздновала свой 15-летний юбилей.

О таких данных свидетельствует отчётность компании Facebook, одним из продуктов которой является одноимённая соцсеть, пишет life.ru





Такой процент прироста отразил информацию о людях, которые заходят в Facebook не реже одного раза в месяц. При этом выросло и количество человек, посещающих соцсеть каждый день: в декабре 2019 года оно составляло 1,66 миллиарда человек и с тех пор увеличилось на 9%.









Что касается прибыли, то выручка компании в прошлом году составила 71 миллиард долларов, что на 27% превышает сумму за 2018 год. Чистая прибыль компании в эти же сроки, наоборот, понизилась на 16% — с 22 миллиардов долларов до 18,5 миллиарда долларов. Доходы от рекламы выросли на 27% — с 55 миллиардов долларов до 70 миллиардов долларов.





Ранее сообщалось о том, что пользователи соцсети теперь сами смогут выбрать, какие данные о них будет собирать компания. В настройках можно будет отключить функцию, позволяющую приложению следить за юзерами вне самой социальной сети.







