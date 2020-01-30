



Картина получила название «Запретная зона», режиссером-постановщиком выступил Митрий Семенов-Алейников. Ранее кино планировали назвать «Отражение». Съемки проходили в Минске в 2019 году.





Работа над лентой велась благодаря частно-государственному партнерству: производством занималась одна из крупнейших продакшн-компаний Беларуси ООО «Медиа Куб», которая победила в конкурсе Министерства культуры.









— В процессе работы над фильмом нам хотелось сделать не просто триллер, а добавить в него элементы психологической драмы. Он держит в напряжении, есть достаточно неожиданные повороты сюжета, до последнего момента не известно, чем все закончится. При этом в ходе развития событий меняется и характер героев, обнажаются их страхи и не самые положительные качества. Кстати, мы сняли два альтернативных финала, — отметил режиссер картины.





Дистрибьютором фильма станет крупнейший в Восточной Европе холдинг MEGOGO. Начиная с февраля, трейлер фильма будет демонстрироваться в кинотеатрах Беларуси, России и других стран Восточной Европы и Балтии.





В фильме мы увидим Беларусь конца 1980-х. По сюжету шестеро молодых людей сплавляются по реке и оказываются в зоне отселения и совершенно случайно становятся виновниками гибели человека, который остался в Чернобыле и промышлял мародерством. У главных героев оказывается сумка с огромной на то время суммой денег…





В фильме зрители увидят популярных российских и белорусских актеров: Сергея Толкача («Одной крови», «Шагал – Малевич»), Юлиану Михневич («Акушерка», «Черная кровь»), Александра Головина («Елки», «Сволочи»), Дарью Мельникову («Стальная бабочка», «Папины дочки»), Даниила Вахрушева («Супербобровы», «Закон каменных джунглей»), Павла Чинарева («Знахарь»), Сергея Сосновского («Чемпионы», «Метод»).





Фото предоставлено компанией «Медиа Куб»



