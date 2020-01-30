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Коэльо: «Книга потеряла смысл»

Писатель уничтожил книгу, которую готовил с Коби Брайантом

Паоло Коэльо

Писатель работал над книгой для детей вместе с погибшим баскетболистом. Как известно, спортсмен был фанатом романа Алхимик.
 
Бразильский писатель Паоло Коэльо уничтожил черновик детской книги, над которой работал вместе с Коби Брайантом. Об этом 28 января сообщила газета The Guardian.

"Ты был больше, чем просто великим игроком, дорогой Коби Брайант. Я узнал очень много, работая вместе с тобой. Но прямо сейчас я уничтожу черновик, поскольку книга потеряла смысл", − пояснил писатель.
 
Он также уточнил, что пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский медалист предложил ему совместный проект в августе 2019 года.
 
По словам Коэльо, Брайант хотел, чтобы его книга показала детям, лишенным социальных привилегий, что спорт может помочь им преодолеть невзгоды.
 
Напомним, Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. Частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту потерпел крушение недалеко от Лос-Анджелеса.
 
В числе жертв трагедии 13-летняя дочь баскетболиста Джианна.
korrespondent.net
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