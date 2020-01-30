Коэльо: «Книга потеряла смысл»

Паоло Коэльо





Писатель работал над книгой для детей вместе с погибшим баскетболистом. Как известно, спортсмен был фанатом романа Алхимик.

Бразильский писатель Паоло Коэльо уничтожил черновик детской книги, над которой работал вместе с Коби Брайантом. Об этом 28 января сообщила газета The Guardian.





"Ты был больше, чем просто великим игроком, дорогой Коби Брайант. Я узнал очень много, работая вместе с тобой. Но прямо сейчас я уничтожу черновик, поскольку книга потеряла смысл", − пояснил писатель.

Он также уточнил, что пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский медалист предложил ему совместный проект в августе 2019 года.

По словам Коэльо, Брайант хотел, чтобы его книга показала детям, лишенным социальных привилегий, что спорт может помочь им преодолеть невзгоды.

Напомним, Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. Частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту потерпел крушение недалеко от Лос-Анджелеса.

В числе жертв трагедии 13-летняя дочь баскетболиста Джианна.



