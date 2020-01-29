Рождаемость в Беларуси достигла исторического минимума с 1945 года





По информации Национального статистического комитета, в 2018 году в Беларуси родилось 94 042 ребенка. Тогда этот показатель был минимальным за последние 13 лет.





Как сообщает телеграм-канал «Кастрычніцкі эканамічны форум», в кризисные 1990-е годы рожали больше, хотя не было жилищной поддержки и таких пособий, а зарплата была на порядок ниже. «Но уровень поддержки сейчас неизмеримо выше! Уже в 2018 году суммарный коэффициент рождаемости — тот самый, который должен быть больше 2,1 для простого воспроизводства населения, в Минске был ниже единицы, а в остальных регионах он сильно упал по сравнению с пиковым 2016-м», — говорится в сообщении на телеграм-канале.





Для сравнения: в 1990 году рождаемость составляла 142 167 человек, а 2015 стал для современной Беларуси рекордным — 119 028 детей.



