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Рождаемость в Беларуси достигла исторического минимума с 1945 года

В 2019 году в Беларуси рождаемость достигла исторического минимума за период с 1945 года. Всего в 2019 году в стране родился 87 851 ребенок.


По информации Национального статистического комитета, в 2018 году в Беларуси родилось 94 042 ребенка. Тогда этот показатель был минимальным за последние 13 лет. 

Как сообщает телеграм-канал «Кастрычніцкі эканамічны форум», в кризисные 1990-е годы рожали больше, хотя не было жилищной поддержки и таких пособий, а зарплата была на порядок ниже. «Но уровень поддержки сейчас неизмеримо выше! Уже в 2018 году суммарный коэффициент рождаемости — тот самый, который должен быть больше 2,1 для простого воспроизводства населения, в Минске был ниже единицы, а в остальных регионах он сильно упал по сравнению с пиковым 2016-м», — говорится в сообщении на телеграм-канале.

 Для сравнения: в 1990 году рождаемость составляла 142 167 человек, а 2015 стал для современной Беларуси рекордным — 119 028 детей.
Newsbel.by
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