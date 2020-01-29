











"КП" узнала, как ситуация обстоит в Беларуси.





.- Наше законодательство такого не допускает. Нельзя образовать отчество ребенка по имени матери, - рассказали в загсе Ленинского района.





- У нас отчество присваивается только по имени отца, - подтверждают в загсе другого района. - Если мама не состоит в браке, фамилию ребенок получает мамину, а имя и отчество любое, которое мама указывает в заявлении.





В свидетельстве о рождении у маленькой Лизы из России из необычного не только матчество вместо отчества, но и прочерки в графе об отце.





- Это тоже не допускается белорусским законодательством, - уточняют в загсе. - Прочерк будет ущемлять ребенка. Вот представьте: придет он в школу, у всех в свидетельстве о рождении указан папа, а у кого-то - прочерк. Согласно статье 55 Кодекса о браке и семье, имя и отчество отца указываются на основании заявления матери. Обязательно.