











Как сообщили в пресс-службе ГАИ УВД Брестского областного исполкома, авария случилась рано утром, примерно в 09.40 часов, на 135 километре автотрассы направлением Брест – Минск – Россия.





– На автодороге М-1 (Е-30) на служебном «УАЗе» 42-летний водитель не справился с управлением авто, из-за чего машина оказалась в кювете, где произошло опрокидывание, – пояснили в пресс-службе.





В дорожной аварии кроме водителя пострадал и пассажир, 38-летний житель Бреста. Обоих мужчин с травмами различной степени тяжести доставили в ближайшую больницу.





В ГАИ проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все причины и обстоятельства. Правоохранители напоминают, что в зимний период на дороге необходимо соблюдать «зимний стиль вождения»: соответственно ситуации прогнозировать обстановку, выбирать безопасные дистанцию между ТС и скорость передвижения.