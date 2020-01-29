+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Фотофакт. На трассе под Ивацевичами разбилась машина спасателей: есть пострадавшие

Дорожно-транспортное происшествие с машиной МЧС произошло 29 января на территории Ивацевичского района, что в Брестской области.




Как сообщили в пресс-службе ГАИ УВД Брестского областного исполкома, авария случилась рано утром, примерно в 09.40 часов, на 135 километре автотрассы направлением Брест – Минск – Россия.

– На автодороге М-1 (Е-30) на служебном «УАЗе» 42-летний водитель не справился с управлением авто, из-за чего машина оказалась в кювете, где произошло опрокидывание, – пояснили в пресс-службе.

В дорожной аварии кроме водителя пострадал и пассажир, 38-летний житель Бреста. Обоих мужчин с травмами различной степени тяжести доставили в ближайшую больницу.

В ГАИ проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все причины и обстоятельства. Правоохранители напоминают, что в зимний период на дороге необходимо соблюдать «зимний стиль вождения»: соответственно ситуации прогнозировать обстановку, выбирать безопасные дистанцию между ТС и скорость передвижения.
KP.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Раком поставили… А потом и креветкой положат?
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru