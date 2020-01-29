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103-я отдельная воздушно-десантная бригада официально cтала Витебской

103-я ОВДБР официально стала Витебской, Минобороны принято решение о присвоении части наименования по пункту дислокации.

— У ветеранов ВДВ и сил спецопераций и населения Беларуси 103-я бригада давно ассоциируется как Витебская, — отмечают в Миноборы.

А наличие почетного наименования у соединения и воинской части накладывает дополнительную ответственность на военнослужащих, мотивируя к исполнению воинского долга.

В связи с этим в год 75-летия Победы и 90-летия воздушно-десантных войск было решено присвоить бригаде наименование по месту дислокации. Это идею поддержали и городские власти Витебска.

Отныне полное наименование этой части звучит как 103-я Витебская отдельная гвардейская воздушно-десантная ордена Ленина, Краснознаменная, ордена Кутузова II степени бригада имени 60-летия СССР, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь. А 38-й ОВДБР присвоено наименование Брестской.
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