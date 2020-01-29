







– Обычный дом, еще в конце 1990-х Васильевич его построил. Он очень хороший, – сказал о Криштаповиче таксист Александр, который подвозил журналистов.





Дом Криштаповича действительно не тех размеров, которыми отмечаются коттеджи высших чиновников и известных спортсменов в минских Дроздах, но сделан со вкусом и прекрасно ухожен.





В Городее говорят, что на директоре сахарного комбината держится не только производство, но и весь образ жизни в поселке.





Напомним, в пятницу в небе над Польше развернули самолет Минск — Мюнхен. При посадке в Гродно с рейса сняли Михаила Криштаповича, который направлялся в отпуск. Позже стало известно об исчезновении и других директоров сахарных заводов Беларуси.





По информации источников, на прошлой неделе по «сахарному делу» было задержано 11 человек. Силовики до сих пор ситуацию не комментируют.