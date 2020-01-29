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Власти подготовили новшества по пенсиям. Указ сейчас на столе у президента

Власти хотят ввести изменения по пенсионному обеспечению. Срочную службу в армии намерены включать в страховой стаж с 1 января 2020 года. Соответствующий указ сейчас находится на рассмотрении у президента. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в Министерстве обороны.

Решение о том, что в страховой стаж будет включаться служба в армии, было принято в прошлом году по инициативе Минобороны. Это часть «комплекса мер по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы». Против такого решения выступали Минтруда и Минфин.

В страховой стаж включаются периоды работы с уплатой страховых взносов в Фонд соцзащиты. Учеба в вузе, отпуск по уходу за ребенком в страховой стаж не входят (но они включаются в общий трудовой стаж). Ранее в страховой стаж не входила и служба в армии.

В этом году страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии, составляет 17,5 года. Он будет увеличиваться на полгода каждый год, пока не достигнет 20 лет (это произойдет в 2025 году). В 2013 году минимальный страховой стаж увеличился с 5 до 10 лет, в 2015 — с 10 до 15, а с 2016-го начал повышаться каждый год на полгода. Белорусы, которые по каким-либо причинам не выработали страховой стаж, попадают в так называемую «пенсионную ловушку». Они могут получать только социальную пенсию, сейчас это 115,92 рубля (половина бюджета прожиточного минимума).
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