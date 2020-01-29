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В первой тысяче лучших университетов мира — всего один белорусский вуз. Но остальные укрепили позиции

Рейтинг мировых университетов Webometrics опубликовал обновленные данные. Только один белорусский вуз вошел в первую тысячу лучших — это БГУ, который оказался на 763-м месте. Правда, по сравнению с июльским рейтингом позиция Белорусского государственного университета немного ослабла: несколько месяцев назад у него была 703-я строчка.





Среди лучших университетов мира БГУ занял 763-е место, БНТУ — на 2536-й строчке (по сравнению с июлем 2019-го он поднялся на 125 пунктов), у Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 3326-я позиция (вуз укрепился на 47 пунктов), БГУИР — на 3719-м месте (рост на 88 пунктов), Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины занимает 3758-е место (рост на 90 пунктов). Так выглядит пятерка лучших белорусских вузов в этом рейтинге.

За ними — Белорусский государственный медицинский университет (у него 4248-е место в рейтинге), Белорусский государственный экономический университет (4738-е).

В числе наиболее слабых белорусских университетов в рейтинге Webometrics оказались Международный гуманитарно-экономический институт (20927-е место в мире), Белорусская государственная академия авиации (22064-е), Белорусская государственная академия музыки (25331-е).

Webometrics Ranking of World Universities оценивает более 28 тысяч университетов, а это практически все вузы мира. Он составляется независимой испанской лабораторией Laboratorio de Internet, обновляется дважды в год — в январе и июле. Основными критериями для оценки является цитируемость публикаций ученых и присутствие университетов в интернете.

Согласно рейтингу, лучшими университетами мира уже в который раз стали Гарвард, Стенфорд, Массачусетский технологический институт, Калифорнийский университет и Университет Вашингтона.
TUT.by
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