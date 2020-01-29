















Среди лучших университетов мира БГУ занял 763-е место, БНТУ — на 2536-й строчке (по сравнению с июлем 2019-го он поднялся на 125 пунктов), у Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 3326-я позиция (вуз укрепился на 47 пунктов), БГУИР — на 3719-м месте (рост на 88 пунктов), Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины занимает 3758-е место (рост на 90 пунктов). Так выглядит пятерка лучших белорусских вузов в этом рейтинге.





За ними — Белорусский государственный медицинский университет (у него 4248-е место в рейтинге), Белорусский государственный экономический университет (4738-е).





В числе наиболее слабых белорусских университетов в рейтинге Webometrics оказались Международный гуманитарно-экономический институт (20927-е место в мире), Белорусская государственная академия авиации (22064-е), Белорусская государственная академия музыки (25331-е).





Webometrics Ranking of World Universities оценивает более 28 тысяч университетов, а это практически все вузы мира. Он составляется независимой испанской лабораторией Laboratorio de Internet, обновляется дважды в год — в январе и июле. Основными критериями для оценки является цитируемость публикаций ученых и присутствие университетов в интернете.





Согласно рейтингу, лучшими университетами мира уже в который раз стали Гарвард, Стенфорд, Массачусетский технологический институт, Калифорнийский университет и Университет Вашингтона.



