Управились за 48 часов: посмотрите, какую больницу построили в Китае для зараженных коронавирусом
В Китае всего за два дня построили многоэтажную больницу для пациентов, заражённых коронавирусом.
Сегодня, 29 января, больница начала работу.
Учреждение здравоохранения построили вблизи города Ухань, где несколько недель назад произошла вспышка смертоносной пневмонии.
Власти закрыли город на карантин. В настоящее время въезд и выезд из Ухани запрещён.
Впрочем, карантин введён в 14 городах Китая. Туристам рекомендовали покинуть страну.
Поскольку пневмония нового типа передаётся не только воздушно-капельным путём, но и контактным, было принято решение построить для заражённых отдельную больницу.
Власти Китая заявляли, что на строительство больницы у них уйдёт не меньше недели, однако первый корпус возвели всего за 16 часов.
Через 48 часов после начала строительства больница начала свою работу.
28 января в больнице провели электричество, водопровод и интернет. Уже сегодня в учреждение доставили первых пациентов.
Лечебница готова принять порядка тысячи пациентов. Тем временем, более 6 тысяч жителей Китая заразились коронавирусом, многие из них не нуждаются в госпитализации, поскольку болезнь протекает практически бессимптомно.
18:47 29/01/2020
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