







Сегодня, 29 января, больница начала работу.





Учреждение здравоохранения построили вблизи города Ухань, где несколько недель назад произошла вспышка смертоносной пневмонии.





Власти закрыли город на карантин. В настоящее время въезд и выезд из Ухани запрещён.





Впрочем, карантин введён в 14 городах Китая. Туристам рекомендовали покинуть страну.





Поскольку пневмония нового типа передаётся не только воздушно-капельным путём, но и контактным, было принято решение построить для заражённых отдельную больницу.





Власти Китая заявляли, что на строительство больницы у них уйдёт не меньше недели, однако первый корпус возвели всего за 16 часов.





Через 48 часов после начала строительства больница начала свою работу.





28 января в больнице провели электричество, водопровод и интернет. Уже сегодня в учреждение доставили первых пациентов.





Лечебница готова принять порядка тысячи пациентов. Тем временем, более 6 тысяч жителей Китая заразились коронавирусом, многие из них не нуждаются в госпитализации, поскольку болезнь протекает практически бессимптомно.







