В Могилеве 9-летний школьник угнал машину отца и поехал в школу
Житель Могилева 28 января заявил об угоне машины. Оказалось, что припаркованную у дома Audi A6 тайно взял 9-летний сын автовладельца, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД.
Стражи порядка выяснили, что в отсутствие мужчины дома его сын-школьник взял ключ от легковушки и за рулем отправился на занятия. Мальчик в час пик смог без происшествий проехать полкилометра по оживленной улице и успешно припарковаться возле учреждения образования, после чего пошел на уроки.
18:39 29/01/2020
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