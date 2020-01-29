В Могилеве 9-летний школьник угнал машину отца и поехал в школу

Стражи порядка выяснили, что в отсутствие мужчины дома его сын-школьник взял ключ от легковушки и за рулем отправился на занятия. Мальчик в час пик смог без происшествий проехать полкилометра по оживленной улице и успешно припарковаться возле учреждения образования, после чего пошел на уроки.