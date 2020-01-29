Подозрение на коронавирус: в Могилёве экстренно госпитализировали двух пациентов поликлиники
Они на днях вернулись из Китая.
В Могилёве экстренно госпитализировали двух человек с подозрением на китайский коронавирус.
Как пишет телеграм-канал Nexta со сслыкой на очевидцев, в могилёвской поликлинике №4 появились люди в костюмах биозащиты и забрали двух пациентов прямо из здания медучреждения.
Заболевшие недавно вернулись в Беларусь из Китая.
"Белорусский партизан"
17:08 29/01/2020
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