Тайна Тростенца: почему мы до сих пор ее не знаем?

Игорь Кузнецов, кандидат исторических наук, доцент кафедры дипломатической и консульской службы БГУ, рассказывает о том, почему на Нюрнбергском процессе - международном суде над бывшими руководителями гитлеровской Германии, не был поднят вопрос концлагеря Тростенец.





Кому расследование захоронений было невыгодно и что скрывается за официальной версией?





Еще в 1960-е годы спустя более 10 лет после окончания войны на 18-ом километре Могилевского шоссе возле деревни Большой Тростенец был установлен мемориал памяти 206.500 жертвам Холокоста.





Расстояние от памятника до реального места захоронений в Благовщине оказалось более чем два с половиной километра. И только спустя 55 лет — 22 июня 2015 года на месте концлагеря в Беларуси был открыт мемориальный комплекс “Тростенец”, а 29 июня 2018 года состоялось официальное открытие памятного мемориала в Благовщине жертвам Холокоста.





Благовщина в кругу независимого исторического сообщества известна тремя массовыми захоронениями:





периода сталинских репрессий 1937-41-х годов,

расстрелами политзаключенных минских тюрем в ночь с 25 на 26 июня 1941 года

нацистскими репрессиями в период с 1941 по 1943 год.





В 1956 году на этом месте, в урочище Благовщина, рядом с 34 рвами, где захоронены жертвы нацистской оккупации, была заложена городская свалка - полигон твердых бытовых отходов.









По мнению Игоря Кузнецова, кандидата исторических наук, который специализируется на расследовании репрессий в Советском Союзе и Беларуси, свалка призвана была замаскировать место, где в довоенное время, во время сталинских репрессий 1937-38-х годов, НКВД массово расстреливало советских граждан.





Позже свалку закрыли и гора мусора постепенно заросла кустарниками. Сегодня можно предположить,что и офицеров польской армии в 1940 году могли расстрелять здесь.





— С момента открытия мемориала ежегодное возложение памятных венков и цветов стало дежурным мероприятием: за определенными государственными организациями закреплена обязанность торжественно возлагать венки в память о жертвах Холокоста.





Любопытно, что даже на открытии мемориала умудрились возложить венок “памяти советских граждан и воинов Красной Армии”. Но при чем тут солдаты Красной Армии? В районе Благовщины покоятся партизаны-подпольщики, узники минского гетто и депортированные из Западной Европы евреи, — утверждает Игорь Кузнецов.





Так почему же так долго не было мемориала?





О лагере Тростенец было известно всем. В 1943 году нацисты при отступлении пригнали военнопленных, которые выкапывали останки из этих рвов и сжигали. Но через неделю после освобождения Минска, в июле 1944 года, было проведено первое исследование местности:





— На место концлагеря приехала Государственная Чрезвычайная Комиссия СССР и увидела такую картину — на местности были видны овалы 34 могил, которые оказались заполнены на метр-полтора пеплом сожженных останков и фрагментами человеческих костей.





Документов, по которым можно было установить точное количество жертв, не было. И тут появляется первая цифра — 476 тысяч расстреляно в Благовщине, в кремационной яме сожжены останки еще 68 тысяч человек, а в сарае в Малом Тростенце сгорело еще 2 тысячи человек.





Через неделю после начала изучения захоронений комиссия называет общую цифру жертв — 540 тысяч. При цифре в 540 тысяч жертв, концлагерь Тростенец автоматически становится одним из самых крупных концентрационных лагерей Европы и, следовательно, дело необходимо передавать в международный суд — на Нюрнбергский процесс.





Но цифры были сильно завышены, из соображений меркантильных — чем больше потерь, тем выше компенсация. Была установка — цифру увеличивать, они увеличили, но потом, когда стало понятно, что дело придется передавать на Нюрнбергский процесс, цифры скромно снизили до той, которая и сейчас везде фигурирует, — до 206 тысяч.





Вот тут и возникает вопрос: почему советские власти побоялись и не захотели, чтобы один из крупнейших концлагерей Европы фигурировал на Нюрнбергском процессе?





— Если предположить, что этот вопрос был бы вынесен на Нюрнбергский процесс, при любом количестве жертв, на место захоронений направили бы международную комиссию, представителей Красного Креста. И были бы начаты эксгумационные работы, которые бы подтвердили на международном уровне крайне неудобную для СССР версию, что на этом месте захоронены как жертвы расстрелов периода нацистской оккупации, так и жертвы довоенных сталинских репрессий.





Кроме того, сразу бы цифра резко уменьшилась, ведь даже современные немецкие исследователи находят подтверждения в немецких документах и называют цифру по Благовщине в 60 тысяч жертв нацисткого режима. Причина того, что вопрос концлагеря Тростенец не выносился советскими властями на Нюрнбергский процесс, исключительно идеологическая, — считает Игорь Кузнецов. И добавляет:





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— Еще один важный момент связан с тем, как Чрезвычайная Комиссия проводила исследования захоронений, результатом которых стал вывод, что, к примеру, в кремационной печи было уничтожено более 47 тысяч человек. Методика исследования, оказывается, была такой: ЧГК опросило местных жителей, которые сказали, что из Минска, в район этой печи, ездили машины. Далее подсчитали количество машин, умножили на количество дней и получили цифру в 47 тысяч человек.





Снимки 1944 года подтверждают фальсификации, на них члены госкомиссии изучают кремационную яму-печь. На снимке видно, что стены этой печи сделаны из обычных бревен, а температура в кремационной яме-печи может достигать 900 градусов. В качестве облицовки стен не использовали камень или металл, использовали дерево, которое моментально бы сгорело.





В некоторых источниках описывается, что кремация трупов происходила так: на рельсы бросали трупы, снизу поджигали дрова или нефтепродукты, но температуру горения нефти никак нельзя связать с кремационной печью в Малом Тростенце, которая была просто не предназначена для сожжения такого количества трупов.





Снизив цифру, власти закрыли вопрос, хотя на Нюрнбергский процесс можно было выносить дело и о 206 тысячах жертв, но от этой идеи отказались по одной простой причине — наличие посторонних захоронений.





По свидетельским показаниям жителей Большого Тростенца, в предвоенные годы возле деревни находилось несколько бараков, обнесенных колючей проволокой, куда привозили людей и позже вывозили на расстрел.





В 1999-2000-х годах начались предварительные работы на территории урочища Благовщина в качестве подготовки к мемориализации. 52-й специализированный батальон министерства обороны, который занимается поисковыми работами, начал проводить раскопки на территории предположительных довоенных захоронений.





Но уже через 2 дня работы прекратили, и батальон переместили в район деревни Шишковка. Никаких сообщений о находках не было.





Когда в 2016 году из Германии и Австрии поступила инициатива увековечить память депортированных евреев, начались переговоры — решался вопрос, как мемориализовать территорию? Установить мемориал только жертвам нацизма или начать полноценные раскопки? От идеи полноценных раскопок быстро отказались. Я думаю, все по той же причине - правда о советских расстрелах власти и сегодня не нужна.





Если вы сегодня приезжаете в мемориальный комплекс “Тростенец”, какие ассоциации возникают, когда вы его видите? Стилизованные вагоны, депортация евреев из Западной Европы — на этом настаивала немецкая сторона...





Хотя в действительности, из общей, официально заявленной цифры в 206 тысяч жертв, депортированных евреев было всего 23 тысячи, и все они известны по фамилиям. А что остальные 178 тысяч?..





Перед властями стоял нелегкий выбор — делать ли акцент только на евреях, либо сделать общий мемориал для всех жертв репрессий. В итоге мы имеем мемориал депортированным евреям из Западной Европы. Но это не мемориал жертвам Тростенца.





Из принципа исторической объективности нужно было нанести на мемориал 23 тысячи фамилий депортированных, известные не более 500 имён расстрелянных жителей БССР, которые известны на данный момент и начать публичные и открытые раскопки.





Только так можно было докопаться до правды.