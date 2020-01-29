На сайте ОНТ проводится опрос: на каком языке должен быть сериал телеканала
Телеканал ОНТ проводит опрос по поводу того, каким должен быть его собственный сериал.
На сайте ont.by проголосовали около трех тысяч человек. Большинство считает, что белорусам необходимы собственные сериалы.
Почти 90% участников опроса выбрали для сериала ОНТ белорусский язык.
Более половины предпочитают исторический жанр и неизвестных молодых актёров.
Источник: euroradio.fm
13:47 29/01/2020
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