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В школу стало опасно пускать детей - гомельская учительница избила третьеклассника

Инциденты в учебных заведениях стали происходить с пугающей частотой. Похоже, оправдав насилие "учительницы с партой", Лукашенко негласно одобрил издевательства учителей над учениками в белорусских школах.

В школу стало опасно пускать детей - гомельская учительница избила третьеклассника
фото носит иллюстративный характер
В редакцию «Сильных новостей» пришло письмо, сообщавшее о ЧП в гимназии №71: 

«Учительница начальных классов (классная одного из третьих классов) избила ребенка, он попал в больницу, накладывали швы. Родители написали заявление, в гимназии был Следственный комитет. 

Учительница и раньше прикладывала руку к детям. Прошлый ее выпуск знаменит тем, что родители писали анонимку директору про ее педагогические подвиги. С родителями проводили собрание, но по итогу учительнице так ничего и не было». 

В письме также сообщается, что данный педагог в прошлом будто бы ударила одного из мальчиков настенными часами.


Отметим, что редакции «Сильных новостей» известны имя и фамилия учительницы, однако мы считаем нецелесообразным публиковать их до появления официальных результатов проверки.

Для подтверждения полученной информации корреспондент связался с администрацией гимназии №71. Директор учебного заведения Ирина Тимошишина, работающая в этой должности недавно, тяжело вздохнула в трубку:

— Учитель начальных классов превысила должностные обязанности. В настоящее время Следственный комитет проводит разбирательство.

Сообщать подробности происшествия директор отказалась. Сказала только, что эта учительница с большим педагогическим стажем, ранее взысканий не имела и жалоб от родителей на нее не поступало. 

В настоящий момент данная "наставница" находится на больничном

На сайте гимназии № 71 размещена информация о том, что по итогам 2016-2017 учебного года эта преподавательница признана в гимназии «Учителем года», поскольку ее ученики получили пять дипломов на предметных олимпиадах и конкурсах.

В пресс-службе Следственного комитета РБ «Сильным новостям» сообщили, что в настоящий момент это дело уже в СК не рассматривается, опровергать информацию не стали, но и подробностей никаких не сообщили. 

Пресс-служба УВД Гомельского облисполкома никак данную ситуацию не комментирует.

Получить комментарии у кого-либо из родителей учеников также не получилось — многие «не под запись» говорили, что не хотят потом подвергаться «травле», как родители и ученик 4-класса СШ №15 в ходе и после скандала, фигурантом которого стала знаменитая теперь «учительница с партой».


Напомним, резонансная история случилась в СШ №15 Гомеля в сентябре прошлого года. 



Справедливости ради следует отметить, что в полной версии видео видно, что конфликт спровоцировал ученик. Но это не повод ругаться при детях матом и замахиваться на ребенка партой, угрожая его убить.
"Белорусский партизан"
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