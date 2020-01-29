В редакцию « Сильных новостей » пришло письмо, сообщавшее о ЧП в гимназии №71:





«Учительница начальных классов (классная одного из третьих классов) избила ребенка, он попал в больницу, накладывали швы. Родители написали заявление, в гимназии был Следственный комитет.





Учительница и раньше прикладывала руку к детям. Прошлый ее выпуск знаменит тем, что родители писали анонимку директору про ее педагогические подвиги. С родителями проводили собрание, но по итогу учительнице так ничего и не было».





В письме также сообщается, что данный педагог в прошлом будто бы ударила одного из мальчиков настенными часами.









Отметим, что редакции «Сильных новостей» известны имя и фамилия учительницы, однако мы считаем нецелесообразным публиковать их до появления официальных результатов проверки.





Для подтверждения полученной информации корреспондент связался с администрацией гимназии №71. Директор учебного заведения Ирина Тимошишина, работающая в этой должности недавно, тяжело вздохнула в трубку:





— Учитель начальных классов превысила должностные обязанности. В настоящее время Следственный комитет проводит разбирательство.





Сообщать подробности происшествия директор отказалась. Сказала только, что эта учительница с большим педагогическим стажем, ранее взысканий не имела и жалоб от родителей на нее не поступало.





В настоящий момент данная "наставница" находится на больничном.





На сайте гимназии № 71 размещена информация о том, что по итогам 2016-2017 учебного года эта преподавательница признана в гимназии «Учителем года», поскольку ее ученики получили пять дипломов на предметных олимпиадах и конкурсах.





В пресс-службе Следственного комитета РБ «Сильным новостям» сообщили, что в настоящий момент это дело уже в СК не рассматривается, опровергать информацию не стали, но и подробностей никаких не сообщили.





Пресс-служба УВД Гомельского облисполкома никак данную ситуацию не комментирует.





Получить комментарии у кого-либо из родителей учеников также не получилось — многие «не под запись» говорили, что не хотят потом подвергаться «травле», как родители и ученик 4-класса СШ №15 в ходе и после скандала, фигурантом которого стала знаменитая теперь «учительница с партой».









Напомним, резонансная история случилась в СШ №15 Гомеля в сентябре прошлого года.











